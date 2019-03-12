Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Российская команда в напряжённом матче одолела сборную Словакии.

Мужская сборная России стала чемпионом Универсиады-2019 по хоккею с шайбой. В последний соревновательный день состоялся финальный матч, в котором хозяевам турнира противостояла сборная Словакии.

Первый период завершился со счётом 0:0. Во втором каждая из команд забросила по одной шайбе в ворота соперника. В составе сборной России отличился Максим Джиошвили. Несмотря на хорошую оборону словацких хоккеистов, россиянам в третьем периоде удалось вырваться вперёд, забив вторую шайбу

Ближе к окончанию матча российские болельщики начали активно скандировать «Россия» для поддержки наших спортсменов. Последние 30 секунд игры сборная России оборонялась, словаки отчаянно атаковали и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока. Однако к финальной сирене счёт не изменился.

Эта победа стала для сборной России третьей подряд на подобных турнирах. Две предыдущие универсиады также завершались триумфом молодых российских хоккеистов.

Напомним, ранее сборная России обеспечила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019.