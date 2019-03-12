3 балла
0
65.77 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске заметно подорожали продукты и лекарства

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Сотрудник оборонного завода в Искитиме умер на территории предприятия

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Самую сибирскую породу собак оценят в Новокузнецке

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

Российские спортсмены завоевали сотую медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

Рубрика: общество

12.03.2019 17:54

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Российская команда в напряжённом матче одолела сборную Словакии.

Мужская сборная России стала чемпионом Универсиады-2019 по хоккею с шайбой. В последний соревновательный день состоялся финальный матч, в котором хозяевам турнира противостояла сборная Словакии. 

Первый период завершился со счётом 0:0. Во втором каждая из команд забросила по одной шайбе в ворота соперника. В составе сборной России отличился Максим Джиошвили. Несмотря на хорошую оборону словацких хоккеистов, россиянам в третьем периоде удалось вырваться вперёд, забив вторую шайбу 

Ближе к окончанию матча российские болельщики начали активно скандировать «Россия» для поддержки наших спортсменов. Последние 30 секунд игры сборная России оборонялась, словаки отчаянно атаковали и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока. Однако к финальной сирене счёт не изменился.

Эта победа стала для сборной России третьей подряд на подобных турнирах. Две предыдущие универсиады также завершались триумфом молодых российских хоккеистов.

Напомним, ранее сборная России обеспечила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019.

 

Теги: хоккей Россия Универсиада

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске заметно подорожали продукты и лекарства

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Сотрудник оборонного завода в Искитиме умер на территории предприятия

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Самую сибирскую породу собак оценят в Новокузнецке

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

Российские спортсмены завоевали сотую медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
03.05.2018

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика многофункцио...

Читать далее
Image
19.07.2016

Самолёт и пельмени

Какие продукты дал миру Новосибирск

Читать далее
Image
11.04.2016

Вся система враждебна

Изменит ли «закон садистов» положение осуждённых в...

Читать далее
Image
19.02.2016

Кино на Сиб.фм: «Сибирь — великий эксперимент»

Неизв...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде вчера 11:11 Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019 10.03.2019 Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России 08.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...