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Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

Рубрика: общество

12.03.2019 10:57

фото со страницы Сергея Зверева в социальной сети «ВКонтакте»

Коренной сибиряк Сергей Зверев провёл серию одиночных пикетов против строительства завода по розливу воды на берегу Байкала и попал в поле зрения правоохранителей. 

Стилист и певец Сергей Зверев получил повестку из полиции. Звезде надлежит явиться в отдел полиции одного из районов Москвы за проведение серии одиночных пикетов в защиту озера Байкал. 

Сергей Зверев родился в деревне Гужиры (по другим данным, в поселке Култук) Тункинского района Бурятии. Шоумен, который провёл всё детство на берегу Байкала, не смог остаться равнодушным к новости о строительстве на озере завода по розливу воды для Китая. 

«Я против строительства завода по розливу воды на озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!» – написал Зверев на своих страницах в социальных сетях (пунктуация автора сохранена. Прим. Сиб.фм). 

В полицию Зверева вызвали для составления протокола об административном нарушении по статье 20.2 КоАП РФ: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкции, предусмотренные статьей: штрафы и аресты от 15 суток. 

Напомним, 8 марта 50 феминисток вышли на пикет в Новосибирске в честь женского дня. 

Теги: Байкал Зверев пикет

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сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

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