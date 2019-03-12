Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

фото со страницы Сергея Зверева в социальной сети «ВКонтакте»

Коренной сибиряк Сергей Зверев провёл серию одиночных пикетов против строительства завода по розливу воды на берегу Байкала и попал в поле зрения правоохранителей.

Стилист и певец Сергей Зверев получил повестку из полиции. Звезде надлежит явиться в отдел полиции одного из районов Москвы за проведение серии одиночных пикетов в защиту озера Байкал.

Сергей Зверев родился в деревне Гужиры (по другим данным, в поселке Култук) Тункинского района Бурятии. Шоумен, который провёл всё детство на берегу Байкала, не смог остаться равнодушным к новости о строительстве на озере завода по розливу воды для Китая.

«Я против строительства завода по розливу воды на озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!» – написал Зверев на своих страницах в социальных сетях (пунктуация автора сохранена. Прим. Сиб.фм).

В полицию Зверева вызвали для составления протокола об административном нарушении по статье 20.2 КоАП РФ: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкции, предусмотренные статьей: штрафы и аресты от 15 суток.

Напомним, 8 марта 50 феминисток вышли на пикет в Новосибирске в честь женского дня.