Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

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Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в РоссииРубрика: наука
12.03.2019 13:39
Фото с сайта НГТУ
Испытания нового изобретения начнутся 21 марта; предполагается, что российский вариант будет дешевле европейских аналогов.
Учёные НГТУ совместно с инженерами новосибирской компании «Системы накопления энергии» сконструировали самый мощный накопитель энергии в России. Новая разработка готовится к испытаниям. После проверок её планируют установить на солнечных электростанциях в Тыве в рамках проекта «Роснано» по модернизации энергоустановок.
Как рассказали в пресс-службе НГТУ, мощность аккумулятора составляет 1,2 МВт, энергоёмкость – 400 кВт/ч. По габаритам он напоминает сорокафутовый транспортный контейнер. Также учёные отметили, что новое оборудование позволяет накапливать энергию во время её избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Испытания новой разработки начнутся 21 марта.
Сейчас на российском рынке накопителей энергии такой мощности нет. Планируется, что первая отечественная разработка будет дешевле европейских аналогов.
Напомним, 11 марта 2019 года новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии.
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