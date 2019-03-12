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Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

Рубрика: общество

12.03.2019 13:48

фото с сайта pixabay.com

Военнослужащие покажут несколько сложных элементов в рамках конного марафона «Аравт-2019», который пройдёт в Кызыле.

Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа начали подготовку к участию в конкурсе «Аравт-2019». Он будет проводиться впервые и станет промежуточным этапом всеармейского конкурса, который пройдёт в Рязанской области в мае этого, 2019 года. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, всего в рамках отбора поучаствует около сотни сибирских военных, из этого числа будут отобраны 13 лучших – они и представят ЦВО на всеармейских соревнованиях.

Конкурсанты продемонстрируют умения в смешанной эстафете на короткую дистанцию, включающую в себя несколько сложных элементов. Это метание ручных имитационных гранат, преодоление полосы препятствий, стрельба из штатного оружия, тактическое действие верхом на лошади, метание ручных имитационных гранат в ходе верховой езды.

Затем их ждёт дистанционный конный марш, который продлится два дня. Военные преодолеют около 140 километров пути, показав свои навыки в ориентировании на местности с помощью карты и GPS-устройства, и выполнив учебно-боевую задачу по перевозке условно раненого и ящиков с боеприпасами.

Напомним, в феврале в Кемеровской области прошли учения для инженерных подразделений 41-й армии ЦВО – военные обеспечивали проход колонны военной техники по условно заминированной территории.

 

Теги: конкурсы военные

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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