Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

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Взрослая женщина и подросток устроили серьёзную ссору в стенах образовательного учреждения в Новосибирской области.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту инцидента, произошедшего в школе Болотнинского района между сотрудницей учреждения и восьмиклассницей.

Всё началось с того, что неизвестный опубликовал на YouTube видео данной ссоры. Как выяснили в следкоме, 1 марта в ходе словесной перепалки сотрудница школы толкнула девочку. Подросток получила несерьёзные травмы и была доставлена в медучреждение, где после осмотра её отпустили домой.

«В настоящее время жизни и здоровью ученицы ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в январе стало известно, как обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести.