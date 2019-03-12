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Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

Рубрика: проиcшествия

12.03.2019 19:23

фото с сайта pixabay.com

Взрослая женщина и подросток устроили серьёзную ссору в стенах образовательного учреждения в Новосибирской области.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту инцидента, произошедшего в школе Болотнинского района между сотрудницей учреждения и восьмиклассницей.

Всё началось с того, что неизвестный опубликовал на YouTube видео данной ссоры. Как выяснили в следкоме, 1 марта в ходе словесной перепалки сотрудница школы толкнула девочку. Подросток получила несерьёзные травмы и была доставлена в медучреждение, где после осмотра её отпустили домой.

«В настоящее время жизни и здоровью ученицы ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Напомним, в январе стало известно, как обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести.

Теги: школы Следственный комитет проверки

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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