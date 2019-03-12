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Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

Рубрика: экономика, общество

12.03.2019 10:44

фото Сабины Мироновой, дольщицы «Новомарусина»

Следственный комитет России посчитал проблемные объекты долевого строительства; их набралось около девяти сотен. 

Сегодня Следственный комитет России обнародовал информацию о количестве долгостроев в стране: их насчитали около девяти сотен. Это тысячи дольщиков, которые оказались без крыши над головой и без денег. 

В Новосибирской области в перечне проблемных объектов числится 52 дома. В 2018 году под контролем министерства строительства удалось решить проблемы девяти домов. Порядка 600 человек получили долгожданные квартиры. 

В феврале 2019 из реестра проблемных домов был исключён долгострой: дом 17/1 в микрорайоне «Радужный» села Верх-Тула Новосибирского района. 

Региональный минстрой планирует решить все проблемы долгостроев за ближайшие три года. 

Как отмечают в Следственном комитете, в производстве находятся сотни дел о привлечении к уголовной ответственности мошенников строительной индустрии. Многие из них уже выслушали обвинительные приговоры. 

«Нельзя не заметить, что одной из причин, которые сделали проблему "обманутых дольщиков" такой масштабной, является доверчивость самих участников долевого строительства», – сообщают в Следственном комитете. И напоминают: прежде чем отдать деньги и стать участником долевого строительства, необходимо тщательно ознакомиться со всей документацией застройщика. 

Напомним, в конце 2018 года в Убинском районе Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью 26 миллионов рублей. 

Теги: Следственный комитет долгострой

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

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В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

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