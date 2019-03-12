Сотрудник оборонного завода в Искитиме умер на территории предприятия

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, но медики не смогли его спасти.

В здравпункт акционерного общества «Новосибирский завод искусственного волокна» обратился водитель завода, который в тот день не прошёл обязательный предрейсовый медицинский осмотр, так как не выполнял свои обязанности.

У мужчины стремительно ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Штатные медики завода пытались ему помочь, одновременно вызвав бригаду скорой помощи. После комплекса реанимационных действий прибывшие медицинские работники из бригады интенсивной терапии констатировали смерть сотрудника завода. Причина гибели работника уже установлена, а соответствующая справка выдана родственникам. Инцидент произошёл 15 февраля, но известно о нём стало только сейчас, как сообщает «Весь Искитим».

Отметим, что НЗИВ – одно из крупных оборонных предприятий региона, также выпускающее и гражданскую продукцию. ОАО «НЗИВ» входит в Государственную корпорацию «Ростехнологии».

Напомним, в январе в Искитиме при проведении ремонтных работ погибли два человека.