3 балла
0
65.77 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске заметно подорожали продукты и лекарства

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Сотрудник оборонного завода в Искитиме умер на территории предприятия

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Самую сибирскую породу собак оценят в Новокузнецке

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

Российские спортсмены завоевали сотую медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Сотрудник оборонного завода в Искитиме умер на территории предприятия

Рубрика: проиcшествия

12.03.2019 15:21

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, но медики не смогли его спасти. 

В здравпункт акционерного общества «Новосибирский завод искусственного волокна» обратился водитель завода, который в тот день не прошёл обязательный предрейсовый медицинский осмотр, так как не выполнял свои обязанности. 

У мужчины стремительно ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Штатные медики завода пытались ему помочь, одновременно вызвав бригаду скорой помощи. После комплекса реанимационных действий прибывшие медицинские работники из бригады интенсивной терапии констатировали смерть сотрудника завода. Причина гибели работника уже установлена, а соответствующая справка выдана родственникам. Инцидент произошёл 15 февраля, но известно о нём стало только сейчас, как сообщает «Весь Искитим». 

Отметим, что НЗИВ – одно из крупных оборонных предприятий региона, также выпускающее и гражданскую продукцию. ОАО «НЗИВ» входит в Государственную корпорацию «Ростехнологии».

Напомним, в январе в Искитиме при проведении ремонтных работ погибли два человека.

Теги: Новосибирская область Искитим

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске заметно подорожали продукты и лекарства

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Сотрудник оборонного завода в Искитиме умер на территории предприятия

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Самую сибирскую породу собак оценят в Новокузнецке

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

Российские спортсмены завоевали сотую медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
14.11.2018

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее

Новости по теме

Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении под Новосибирском сегодня 11:33 Под Новосибирском дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмерть сегодня 11:11 Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Искитимском районе 06.03.2019 Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области 06.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...