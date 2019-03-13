Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

фото из группы «The Big Bang Theory | Теория Большого взрыва» в соцсети «ВКонтакте»

Популярный ситком о жизни учёных-гиков завершится в мае этого года.

Телеканал CBS, на котором выходит сериал «Теория Большого взрыва», заявил, что финальный эпизод выйдет 16 мая. Также уточнили, что последняя серия 12-го сезона будет идти целый час.

О закрытии сериала объявили после того, как актёр Джим Парсонс, сыгравший самого полюбившегося фанатам героя – физика Шелдона – заявил, что не будет сниматься в 13-м сезоне.

«Теория Большого взрыва» – это ситком о жизни четырёх учёных-гиков и глупой актрисы, проживающей в квартире напротив. Выходил сериал с 24 сентября 2007 года и обрёл за это время большое количество поклонников.

Напомним, в марте опубликовали трейлер последнего сезона «Игры престолов».