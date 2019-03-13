Лента новостейПредложить новость
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»Рубрика: афиша, культура
13.03.2019 07:44
фото из группы «The Big Bang Theory | Теория Большого взрыва» в соцсети «ВКонтакте»
Популярный ситком о жизни учёных-гиков завершится в мае этого года.
Телеканал CBS, на котором выходит сериал «Теория Большого взрыва», заявил, что финальный эпизод выйдет 16 мая. Также уточнили, что последняя серия 12-го сезона будет идти целый час.
О закрытии сериала объявили после того, как актёр Джим Парсонс, сыгравший самого полюбившегося фанатам героя – физика Шелдона – заявил, что не будет сниматься в 13-м сезоне.
«Теория Большого взрыва» – это ситком о жизни четырёх учёных-гиков и глупой актрисы, проживающей в квартире напротив. Выходил сериал с 24 сентября 2007 года и обрёл за это время большое количество поклонников.
Напомним, в марте опубликовали трейлер последнего сезона «Игры престолов».
Комментарии
Лента новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное