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Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

Рубрика: афиша, культура

13.03.2019 07:44

фото из группы «The Big Bang Theory | Теория Большого взрыва» в соцсети «ВКонтакте»

Популярный ситком о жизни учёных-гиков завершится в мае этого года.

Телеканал CBS, на котором выходит сериал «Теория Большого взрыва», заявил, что финальный эпизод выйдет 16 мая. Также уточнили, что последняя серия 12-го сезона будет идти целый час.

О закрытии сериала объявили после того, как актёр Джим Парсонс, сыгравший самого полюбившегося фанатам героя – физика Шелдона – заявил, что не будет сниматься в 13-м сезоне.

«Теория Большого взрыва» – это ситком о жизни четырёх учёных-гиков и глупой актрисы, проживающей в квартире напротив. Выходил сериал с 24 сентября 2007 года и обрёл за это время большое количество поклонников.

Напомним, в марте опубликовали трейлер последнего сезона «Игры престолов».

Теги: кино

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

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