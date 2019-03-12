Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

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Новосибирские учёные наблюдают за поведением птиц и пытаются обнаружить редкие для региона виды.

Новосибирский Академгородок превращается в центр бёрдвотчинга из-за удачного расположения – дома окружает лес, поэтому птицы часто залетают в жилые кварталы. Как пояснили учёные изданию «Наука в Сибири», наблюдатели, среди которых много любителей, получают уникальный научный материал для орнитологии. В частности, в 2014 году в Академгородке впервые за 60 лет наблюдений удалось сфотографировать сибирскую чечевицу, а в прошлом году учёные заметили зимующую оляпку – птицу, которая способна пробегать под водой по дну до 20 метров.

В числе других птиц, необычных для Новосибирской области, старший научный сотрудник Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, бёрдвотчер Дмитрий Штоль назвал хохлатого осоеда, орла-карлика, зимородка, бородатую неясыть и ястребиную сову.

«То, как бёрдвотчер находит птиц, во многом зависит от времени года. Весной и летом, когда деревья покрыты листвой, приходится ориентироваться на звук. Если речь идет о поиске гнёзд, делать это проще всего осенью, когда деревья без листьев: закартировать гнёзда по GPS, а весной по ним пойти», – пояснил он.

По его словам, нередко бёрдвотчеры устраивают специальные выезды для наблюдения определенных видов. Например, этим летом и осенью специалисты отслеживали болотных сов, которые ночью сидят вдоль дорог на восток от Академгородка.

Напомним, в 2018 году в Центре реабилитации диких животных в Новосибирске спасли 170 хищных птиц.