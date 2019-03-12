В Бурятии завершилось расследование, достойное экранизации

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В Бурятии завершилось расследование, достойное экранизацииРубрика: проиcшествия
12.03.2019 18:47
скриншот видео с сайта СУ СКР по Республике Бурятия
Жительница Бурятии отказалась помочь в расследовании убийства своего сожителя и сбила следователя на машине.
В Республике Бурятия суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве односельчанина, а также сожительнице убитого мужчины, которая пыталась помешать расследованию. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Республике Бурятия.
По информации следователей, в августе 2018 года житель села Телемба по имени Баир поссорился со своей знакомой Альбиной и 11 августа приехал к её дому, чтобы обсудить конфликт.
В разговор вмешался сожитель женщины. Это разозлило Баира, и он нанёс мужчине несколько ударов кулаком в голову, от которых тот скончался. Нападавшего задержала полиция и возбудила в отношении него уголовное дело.
Неожиданно для следствия Альбина отказалась дать свидетельские показания по делу об убийстве своего сожителя. Следователи расценили это как попытку помешать их работе и пришли к женщине, чтобы вручить ей повестку, однако та села в авто и попыталась скрыться. При этом обвиняемая сбила следователя, стоявшего перед автомобилем, в результате чего он получил травмы.
В погоню за беглянкой отправились три экипажа ДПС. Длительное преследование записали видеорегистраторы патрульных машин.
В отношении женщины завели отдельное уголовное дело.
По решению суда обвиняемую приговорили к пяти годам условного лишения свободы. Мужчине, убившему её сожителя, назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, в марте 2019 года жительница Бурятии убила сожителя в день своего рождения.
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