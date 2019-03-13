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В Хакасии экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками стал сообщником наркоторговца

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 07:03

ФОТО С САЙТА "PIXABAY.COM"

Бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки от преступника. 

В Республике Хакасия, благодаря наводке отдела внутренней безопасности МВД, следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в получении взятки. 

Согласно материалам расследования, 36-летний подозреваемый занимал должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики Хакасия. 

По версии следователей, в декабре 2018 года, подозреваемый начал переписку с одним из операторов сбыта наркотических веществ. В этой переписке мужчина обещал преступнику задержать и привлечь к уголовной ответственности одного бывшего его сообщников, похитившего партию наркотиков. 

Выполнив эту услугу, полицейский получил от преступника взятку в размере 49 тысяч рублей. 

Кроме того, на протяжении некоторого времени экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками предупреждал наркосбытчика, с которыми он был в сговоре, о всех операциях подконтрольного ему отдела, чтобы  злоумышленник мог продолжать безнаказанно заниматься преступной деятельностью. 

Сейчас подозреваемый экс-полицейский находится под следствием, мера пресечения для него не выбрана. Ему грозит срок до восьми лет лишения свободы. 

Напомним, в феврале этого года спецназ взял штурмом квартиру новосибирских наркоторговцев; ими оказались ранее не судимые мать и сын.  

 

Теги: наркотики Хакасия криминал

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