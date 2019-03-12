В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

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Незаконный груз из 590 шкурок соболя задержали на границе Иркутской области и Забайкальского края.

Сотрудники ДПС и Россельхознадзора обнаружили в автомобиле, который пытался преодолеть пункт досмотра «Рубеж», 590 шкурок соболя. Стоимость перевозимого пушного сырья оценили в 1,5 миллиона рублей.



Груд перевозили на автомобиле «Рено Премиум», водитель не смог предоставить никаких сопроводительных документов. Шкуры ценного зверька изъяли и поместили на ответственное хранение. Водителя оштрафовали за перевозку грузов, подлежащих ветеринарному надзору, без соответствующих разрешений. Надзорным органам теперь предстоит выяснить законность добычи и перевозки соболиных шкур.

Напомним, в начале марта в Новосибирске арестовали 50 тонн фруктов и овощей без документов.