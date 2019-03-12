В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

ФОТО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА из архива Сиб.фм

На известном крупном фестивале искусства в Новосибирске состоится несколько премьер, а также выступления артистов международного уровня.

VI Транссибирский арт-фестиваль пройдёт в Новосибирске с 21 марта по 22 апреля. В ходе мероприятия зрителям представят несколько премьер. Одной из таких будет сочинение «Музыка моря» новосибирского композитора Бориса Лисицына в исполнении академического симфонического оркестра.

В фестивале примут участие артисты мирового уровня, а также в концертном зале имени Каца исполнят оперу некогда скандального для Новосибирска «Тангейзера» Вагнера под редакцией Дмитрия Юровского. Прошлая постановка была в Новосибирском театре оперы и балета под режиссурой Тимофея Кулябина в 2015 году. В том спектакле главным героем был Иисус Христос, что вызвало негодование среди православного сообщества. В итоге оперу сняли, уволили директора театра Бориса Мездрича и даже пытались завести против него и режиссёра уголовное дело. Однако эксперты не нашли в спектакле осквернения образа Иисуса Христа.

В рамках фестиваля проведут мероприятия Академии арт-журналистики и программу «Школа мастеров», где профессора из европейских школ будут заниматься с юными музыкантами.

«События российской части форума пройдут с 21 марта по 22 апреля в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США, Японии, Южной Корее, Австрии и Франции в период с июня по декабрь 2019 года», – отметили в региональном минкульте.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что на Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич.