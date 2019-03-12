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В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

Рубрика: общество

12.03.2019 16:19

фото из архива sib.fm

Инспекторы отметили рост числа ДТП с участием детей и назвали места, где чаще всего происходят подобные аварии.

По данным областной Госавтоинспекции, в Новосибирске с начала года участились случаи ДТП, жертвами которых стали дети – как правило, это школьники в возрасте 7–13 лет. Чаще всего такие аварии происходят по вине водителей – 26 случаев или 80 %.

Самым аварийным районом города стал Ленинский, где за два месяца 2019 года произошло восемь ДТП с детьми. При этом в прошлом году таких аварий было в два раза меньше. Другими неблагополучными по этому параметру районами стали Железнодорожный и Советский. Наибольшее количество аварий произошло в период со вторника по четверг с 8:00 до 20:00.

Напомним, в январе в Новосибирске произошло ДТП на левом берегу: трамвай № 18 столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилась семилетняя девочка.

Теги: статистика ДТП

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сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Самую сибирскую породу собак оценят в Новокузнецке

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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