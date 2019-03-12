В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

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Инспекторы отметили рост числа ДТП с участием детей и назвали места, где чаще всего происходят подобные аварии.

По данным областной Госавтоинспекции, в Новосибирске с начала года участились случаи ДТП, жертвами которых стали дети – как правило, это школьники в возрасте 7–13 лет. Чаще всего такие аварии происходят по вине водителей – 26 случаев или 80 %.

Самым аварийным районом города стал Ленинский, где за два месяца 2019 года произошло восемь ДТП с детьми. При этом в прошлом году таких аварий было в два раза меньше. Другими неблагополучными по этому параметру районами стали Железнодорожный и Советский. Наибольшее количество аварий произошло в период со вторника по четверг с 8:00 до 20:00.

Напомним, в январе в Новосибирске произошло ДТП на левом берегу: трамвай № 18 столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилась семилетняя девочка.