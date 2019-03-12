Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

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ГУ МЧС напоминает новосибирцам о гололёде и просит быть внимательнее на дорогах.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, завтра, 13 марта, ожидается резкое потепление. Температура воздуха поднимется с -9 градусов ночью до +4 градусов днём. Также ожидается мокрый снег, местами изморозь и туманы. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщают синоптики, такая погода продержится до конца недели, в пятницу столбик термометра поднимется до +5 градусов.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает горожан, что отопительный сезон подходит к концу и из-за этого могут быть перебои в системе отопления.

Также специалисты напоминают, что на улицах до конца недели будет гололёд, что может привести к травмам и частым ДТП.

«Туманы и гололедица на дорогах будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП с наибольшей вероятностью на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов», – предупреждают сотрудники ГУ МЧС.

Напомним, 6 марта 2019 года ГУ МЧС предупредило жителей Новосибирской области об опасности на дорогах.