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В Новосибирске заметно подорожали продукты и лекарства

Рубрика: общество

12.03.2019 15:24

Фото с сайта pixabay.com

В сравнении с январём цены на потребительском рынке выросли на 0,8 %.

По данным Новосибирскстата, в марте, по сравнению с январём, выросли цены на жизненно важные продукты: лекарства, еду и коммунальные услуги.

Сильнее всего подорожала растительная продукция. Значительно выросли цены на свежие огурцы (на 41,8 %), белокочанную капусту (на 31,4 %) и помидоры (на 12,1 %).

Также дороже стали шоколад (на 11,9 %) и майонез (на 11 %).

Однако стоит отметить, что в марте стали дешевле апельсины (на 6,9 %), лимоны (на 5,5 %) и груши (на 3,7 %). Понизились цены и на оливковое масло (на 5,6 %).

Специалисты Новосибирскстата также отмечают рост цен на некоторые виды лекарств: анальгин (на 10,4 %), йод (на 6,5 %) и отечественные поливитамины (на 0,7 %)

Среди других товаров дороже стали зубная паста (на 6,4 %), цветы (на 5,1 %), тушь для ресниц (на 4,9 %) и сигареты зарубежных марок (на 4,1 %)

Также выше стали цены на отопление, горячее водоснабжение и газоснабжение (на 1,7 %), холодное водоснабжение и электроснабжение (на 1,6 %).

Напомним, 27 февраля 2019 года в новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства. 

Теги: статистика цены Новосибирскстат

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