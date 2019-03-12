В Новосибирской области задержали вооружённых грабителей

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12.03.2019 14:01
фото с сайта pixabay.com
Мужчины ограбили киоск в центре Бердска при помощи пневматического пистолета; подозреваемым инкриминируют разбой.
Сотрудники ГУ МВД возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Бердска, которых подозревают в разбойном нападении на торговую точку в центре города, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным следствия, ночью 9 марта двое мужчин 28 и 37 лет ограбили магазин на улице Ленина в городе Бердске. Угрожая пневматическим пистолетом, злоумышленники заставили продавца отдать им 10 тысяч рублей. Позже грабители были задержаны. Сейчас оперативники проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.
Действия подозреваемых классифицируются УК РФ как разбой. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в начале марта иркутские грабители забрали иномарку и потребовали за неё выкуп.
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