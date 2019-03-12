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Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

12.03.2019 11:33

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На междугородной трассе «Чуйский тракт» произошло массовое ДТП; один человек скончался на месте происшествия, пятеро – госпитализированы.

Это ночью, 12 марта, на трассе Р-256 «Чуйский тракт» произошло массовое ДТП, один из участников которого погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, на 49 километре трассы в 00:10 68-летний водитель автомобиля «Лифан» выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный «Лада Ларгус», после чего также задел ещё один встречный автомобиль – «Тойота».

В результате лобового столкновения пожилой мужчина, управлявший автомобилем «Лифан», скончался на месте ДТП, а пятеро человек, находившиеся в «Ладе» получили травмы различных степеней тяжести и были доставлены в больницу Бердска.

«Пострадавшие получили травмы головы, переломы различных частей тела, у четырёх из них травматический шок», – сообщают на сайте ведомства.

Напомним, также сегодня дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмерть в Новосибирской области.

Теги: Новосибирская область ДТП авария смерть

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

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сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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