Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении под Новосибирском

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Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
12.03.2019 11:33
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На междугородной трассе «Чуйский тракт» произошло массовое ДТП; один человек скончался на месте происшествия, пятеро – госпитализированы.
Это ночью, 12 марта, на трассе Р-256 «Чуйский тракт» произошло массовое ДТП, один из участников которого погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, на 49 километре трассы в 00:10 68-летний водитель автомобиля «Лифан» выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный «Лада Ларгус», после чего также задел ещё один встречный автомобиль – «Тойота».
В результате лобового столкновения пожилой мужчина, управлявший автомобилем «Лифан», скончался на месте ДТП, а пятеро человек, находившиеся в «Ладе» получили травмы различных степеней тяжести и были доставлены в больницу Бердска.
«Пострадавшие получили травмы головы, переломы различных частей тела, у четырёх из них травматический шок», – сообщают на сайте ведомства.
Напомним, также сегодня дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмерть в Новосибирской области.
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