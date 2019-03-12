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Водопады Новосибирска оттаяли после сильных морозов

Рубрика: общество

12.03.2019 15:31

ФОТО АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА

Жители различных районов Новосибирска делятся фотографиями и видео водопадов. 

Пришедшее в регион потепление освободило от льда новосибирские водопады. Фото и видео «оживших» порогов появляется в социальных сетях.

Парапланерист Александр Орлов опубликовал на своей странице в Facebook фотографии и видео водопада у села Карпысак. Водопад располагается в 53 километрах от Новосибирска, в Тогучинском районе. Ранее мы писали, что этот водопад замёрз в аномальные январские морозы.

Фотографии ещё одного оттаявшего водопада появились в группе в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Типичный Новосибирск» выложили фотографии Бурановского водопада. Он также располагается  в Черепановском районе недалеко от села Бураново. Отличительной чертой этого водопада является его высота – семь метров. 

Напомним, в феврале 2019 года аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири.

 

Теги: видео водопад

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сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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