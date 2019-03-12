Водопады Новосибирска оттаяли после сильных морозов

ФОТО АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА

Жители различных районов Новосибирска делятся фотографиями и видео водопадов.

Пришедшее в регион потепление освободило от льда новосибирские водопады. Фото и видео «оживших» порогов появляется в социальных сетях.

Парапланерист Александр Орлов опубликовал на своей странице в Facebook фотографии и видео водопада у села Карпысак. Водопад располагается в 53 километрах от Новосибирска, в Тогучинском районе. Ранее мы писали, что этот водопад замёрз в аномальные январские морозы.

Фотографии ещё одного оттаявшего водопада появились в группе в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Типичный Новосибирск» выложили фотографии Бурановского водопада. Он также располагается в Черепановском районе недалеко от села Бураново. Отличительной чертой этого водопада является его высота – семь метров.

Напомним, в феврале 2019 года аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири.