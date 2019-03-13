5 баллов
+3
65.59 74.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 16:20

фото с сайта pixabay.com

Коммерсанту из Новосибирска грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей за махинации с деньгами.

Новосибирский бизнесмен незаконно вывел из России 123 млн рублей. Вычислить экономического преступника помогли совместные действия таможенников и сотрудников ФСБ. Предприниматель заключил фиктивную сделку по поставкам стройматериалов и спецодежды. 

«В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключён контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса товар в Россию так и не поступил», – сообщает пресс-центр Сибирского таможенного управления. 

Согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за не ввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были. 

Такие действия считаются незаконными и подпадают под статью уголовного кодекса, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. 

Напомним, в феврале сибирская таможня нашла два миллиона единиц контрафактной продукции. 

Теги: мошенничество криминал Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
26.01.2017

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Самые популярные способы мошенничества с банковскими счетам...

Читать далее
Image
21.05.2014

Доставлять нельзя блокировать

Есть ли универсальное средство против SMS-спама

Читать далее

Новости по теме

Уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске сегодня 15:52 Кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию сегодня 13:18

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

Image

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусо...