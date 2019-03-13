123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

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123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предпринимательРубрика: проиcшествия
13.03.2019 16:20
фото с сайта pixabay.com
Коммерсанту из Новосибирска грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей за махинации с деньгами.
Новосибирский бизнесмен незаконно вывел из России 123 млн рублей. Вычислить экономического преступника помогли совместные действия таможенников и сотрудников ФСБ. Предприниматель заключил фиктивную сделку по поставкам стройматериалов и спецодежды.
«В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключён контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса товар в Россию так и не поступил», – сообщает пресс-центр Сибирского таможенного управления.
Согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за не ввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были.
Такие действия считаются незаконными и подпадают под статью уголовного кодекса, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, в феврале сибирская таможня нашла два миллиона единиц контрафактной продукции.
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