123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

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Коммерсанту из Новосибирска грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей за махинации с деньгами.

Новосибирский бизнесмен незаконно вывел из России 123 млн рублей. Вычислить экономического преступника помогли совместные действия таможенников и сотрудников ФСБ. Предприниматель заключил фиктивную сделку по поставкам стройматериалов и спецодежды.

«В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключён контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса товар в Россию так и не поступил», – сообщает пресс-центр Сибирского таможенного управления.

Согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за не ввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были.

Такие действия считаются незаконными и подпадают под статью уголовного кодекса, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в феврале сибирская таможня нашла два миллиона единиц контрафактной продукции.