Алтайские хирурги забыли тряпку под кожей лица пациентки

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Алтайские хирурги забыли тряпку под кожей лица пациенткиРубрика: проиcшествия
13.03.2019 18:10
фото с сайта pixabay.com
Пластика лица для жительницы Барнаула обернулась воспалением мягких тканей и отёком; хирурги частной клиники оставили под её кожей перевязочный материал.
В Барнауле следователи возбудили уголовное дело в отношении частного медицинского учреждения, обвиняемого в предоставлении услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей. Об этом стало известно 13 марта из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение местной жительницы.
Как сообщают следователи, ранее женщина была сотрудницей этого медучреждения и сама пользовалась услугами клиники. В феврале 2017 года ей провели плановую пластическую операцию лица.
Через некоторое время пациентка стала плохо себя чувствовать. Её состояние ухудшалось на протяжении четырёх месяцев. В июне 2017 года ей пришлось обратиться в больницу с воспалением и отёком лица.
Челюстно-лицевые хирурги экстренно прооперировали женщину и обнаружили внутри мягких тканей лица инородное тело – часть перевязочного материала, оставленного пластическими хирургами в феврале.
Следователями продолжается расследование. Ответственным за оставленное внутри пациентки инородное тело грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в марте лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей.
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