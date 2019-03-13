Алтайские хирурги забыли тряпку под кожей лица пациентки

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Пластика лица для жительницы Барнаула обернулась воспалением мягких тканей и отёком; хирурги частной клиники оставили под её кожей перевязочный материал.

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело в отношении частного медицинского учреждения, обвиняемого в предоставлении услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей. Об этом стало известно 13 марта из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение местной жительницы.

Как сообщают следователи, ранее женщина была сотрудницей этого медучреждения и сама пользовалась услугами клиники. В феврале 2017 года ей провели плановую пластическую операцию лица.

Через некоторое время пациентка стала плохо себя чувствовать. Её состояние ухудшалось на протяжении четырёх месяцев. В июне 2017 года ей пришлось обратиться в больницу с воспалением и отёком лица.

Челюстно-лицевые хирурги экстренно прооперировали женщину и обнаружили внутри мягких тканей лица инородное тело – часть перевязочного материала, оставленного пластическими хирургами в феврале.

Следователями продолжается расследование. Ответственным за оставленное внутри пациентки инородное тело грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в марте лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей.