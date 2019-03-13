Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

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Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8Рубрика: общество
13.03.2019 11:02
фото с сайта pixabay.com
Крупный российский авиаперевозчик ввёл запрет на использование самолетов Boeing-737 MAX 8 до выяснения причин крушения аналогичной машины Ethiopian Airlines.
После авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта и унесла жизни 157 человек, уже 17 стран закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing-737 MAX 8. Накануне, например, два лайнера, вылетевших из Стамбула в Великобританию, развернули в воздухе и направили в аэропорт вылета.
В авиакомпании S7 решение о приостановке полетов Boeing-737 MAX 8 называют временным и не исключают, что могут продолжить эксплуатацию судов после выяснения причин крушения лайнера в Эфиопии.
В парке авиакомпании S7 всего два лайнера данной модификации. Отказ от их эксплуатации не скажется на регулярности рейсов.
Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines летел из Аддис-Абебы в Найроби и потерпел крушение 10 марта в 60 километрах к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе троих россиян.
Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода.
Напомним, 3 марта в кемеровском аэропорту был отложен вылет самолета S7 из-за сообщения о бомбе на борту.
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