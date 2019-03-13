4 балла
+1
65.77 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

Рубрика: общество

13.03.2019 11:02

фото с сайта pixabay.com

Крупный российский авиаперевозчик ввёл запрет на использование самолетов Boeing-737 MAX 8 до выяснения причин крушения аналогичной машины Ethiopian Airlines. 

После авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта и унесла жизни 157 человек, уже 17 стран закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing-737 MAX 8. Накануне, например, два лайнера, вылетевших из Стамбула в Великобританию, развернули в воздухе и направили в аэропорт вылета. 

 

В авиакомпании S7 решение о приостановке полетов Boeing-737 MAX 8 называют временным и не исключают, что могут продолжить эксплуатацию судов после выяснения причин крушения лайнера в Эфиопии. 

В парке авиакомпании S7 всего два лайнера данной модификации. Отказ от их эксплуатации не скажется на регулярности рейсов. 

Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines летел из Аддис-Абебы в Найроби и потерпел крушение 10 марта в 60 километрах к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе троих россиян. 

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. 

Напомним, 3 марта в кемеровском аэропорту был отложен вылет самолета S7 из-за сообщения о бомбе на борту. 

Теги: транспорт S7 самолет Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
23.07.2018

Турникеты и люди

Какое будущее ожидает электрический транспорт в Новосибирске...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее

Новости по теме

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах 11.03.2019 Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов 07.03.2019

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

Image

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусо...