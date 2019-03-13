Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

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Крупный российский авиаперевозчик ввёл запрет на использование самолетов Boeing-737 MAX 8 до выяснения причин крушения аналогичной машины Ethiopian Airlines.

После авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта и унесла жизни 157 человек, уже 17 стран закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing-737 MAX 8. Накануне, например, два лайнера, вылетевших из Стамбула в Великобританию, развернули в воздухе и направили в аэропорт вылета.

В авиакомпании S7 решение о приостановке полетов Boeing-737 MAX 8 называют временным и не исключают, что могут продолжить эксплуатацию судов после выяснения причин крушения лайнера в Эфиопии.

В парке авиакомпании S7 всего два лайнера данной модификации. Отказ от их эксплуатации не скажется на регулярности рейсов.

Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines летел из Аддис-Абебы в Найроби и потерпел крушение 10 марта в 60 километрах к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе троих россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода.

Напомним, 3 марта в кемеровском аэропорту был отложен вылет самолета S7 из-за сообщения о бомбе на борту.