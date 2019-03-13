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Автомобиль протаранил торговый павильон в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 14:14

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Седан Ford столкнулся на перекрёстке с универсалом Renault Sandero и отлетел в торговый павильон; никто из водителей и пешеходов не получил серьёзных ранений. 

Сегодня, 13 марта, в Дзержинском районе Новосибирска на пересечении улицы Королёва и проспекта Дзержинского легковой автомобиль «Форд» столкнулся с «Рено Сандеро». Об этом сообщил очевидец события в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».  

По словам свидетелей, ДТП спровоцировал водитель «Форда», когда во время поворота на перекрёстке попытался проскочить вперёд «Рено».

В результате столкновения автомобиль «Форд» вылетел на тротуар и протаранил центральную дверь входа в торговый павильон.  

В пресс-службу ГИБДД информация о происшествии не поступала. Сведений о пострадавших пока нет.

Напомним, накануне водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Заельцовском районе Новосибирска. 

 

Теги: происшествия ДТП Новосибирск

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