Автомобиль протаранил торговый павильон в Новосибирске

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Автомобиль протаранил торговый павильон в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.03.2019 14:14
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Седан Ford столкнулся на перекрёстке с универсалом Renault Sandero и отлетел в торговый павильон; никто из водителей и пешеходов не получил серьёзных ранений.
Сегодня, 13 марта, в Дзержинском районе Новосибирска на пересечении улицы Королёва и проспекта Дзержинского легковой автомобиль «Форд» столкнулся с «Рено Сандеро». Об этом сообщил очевидец события в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».
По словам свидетелей, ДТП спровоцировал водитель «Форда», когда во время поворота на перекрёстке попытался проскочить вперёд «Рено».
В результате столкновения автомобиль «Форд» вылетел на тротуар и протаранил центральную дверь входа в торговый павильон.
В пресс-службу ГИБДД информация о происшествии не поступала. Сведений о пострадавших пока нет.
Напомним, накануне водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Заельцовском районе Новосибирска.
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