Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

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Чиновник, который 11 лет отвечал за городские дороги, будет готовить площадку под новый мост в Новосибирске.

Бывший начальник новосибирского МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский возглавил госучреждение, которое занимается подготовкой площадки под четвёртый мост через Обь.

О том, что Алексеевский поменял место работы, стало известно накануне. В мэрии Новосибирска чиновник отвечал за выполнение крупных проектов. В том числе это ремонты магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги», а также строительство новых дорог: по улице Георгия Колонды и развязка на улице Петухова.

Крупнейший проект, сданный по развитию улично-дорожной сети Новосибирска при Алексеевском – это Бугринский мост. Движение по нему запустили в 2014 году.

Теперь Юрий Алексеевский будет отвечать за строительство ещё одной переправы – четвёртого моста, который должен появиться в центральной части Новосибирска.

В должности руководителя ГКУ «Мост» Алексеевский сменил Валерия Жаркова.

Напомним, 11 марта мэрия Новосибирска ввела ограничения на строительство в Заельцовском и Калининском районах.