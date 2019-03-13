Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

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Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мостРубрика: общество
13.03.2019 10:40
ФОТО ИЗ АРХИВА SIB.FM
Чиновник, который 11 лет отвечал за городские дороги, будет готовить площадку под новый мост в Новосибирске.
Бывший начальник новосибирского МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский возглавил госучреждение, которое занимается подготовкой площадки под четвёртый мост через Обь.
О том, что Алексеевский поменял место работы, стало известно накануне. В мэрии Новосибирска чиновник отвечал за выполнение крупных проектов. В том числе это ремонты магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги», а также строительство новых дорог: по улице Георгия Колонды и развязка на улице Петухова.
Крупнейший проект, сданный по развитию улично-дорожной сети Новосибирска при Алексеевском – это Бугринский мост. Движение по нему запустили в 2014 году.
Теперь Юрий Алексеевский будет отвечать за строительство ещё одной переправы – четвёртого моста, который должен появиться в центральной части Новосибирска.
В должности руководителя ГКУ «Мост» Алексеевский сменил Валерия Жаркова.
Напомним, 11 марта мэрия Новосибирска ввела ограничения на строительство в Заельцовском и Калининском районах.
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