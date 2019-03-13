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Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

Рубрика: культура

13.03.2019 20:44

фото со страницы Максима Галкина в Instagram

Подозреваемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова заявил на допросе, что его заказчиком был известный юморист.

Юморист Максим Галкин опубликовал в своём Instagram ответ на информацию в СМИ, согласно которой он может быть причастен к заказному покушению на убийство Филиппа Киркорова.

«Открыв с утра газеты, я понял, что весна наконец наступила. Люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии! Весеннее обострение в полной силе!» — заявил юморист.

Максим Галкин отметил, что уважает журналистов и, конечно, понимает, почему все отписали эту новость. Он только попросил не беспокоить в связи с этим Филиппа Киркорова.

Ранее, в СМИ попала информация, что подозреваемый в попытке совершения теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, рассказал правоохранителям весьма странную версию случившегося. По его словам, это было покушение на убийство певца, заказанное Максимом Галкиным из ревности к Алле Пугачёвой. За смерть артиста он предлагал заплатить два миллиона рублей.

Напомним, в марте Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019.

Теги: знаменитости

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

сегодня 21:22 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

сегодня 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

сегодня 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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