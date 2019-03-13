Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

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Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на КиркороваРубрика: культура
13.03.2019 20:44
фото со страницы Максима Галкина в Instagram
Подозреваемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова заявил на допросе, что его заказчиком был известный юморист.
Юморист Максим Галкин опубликовал в своём Instagram ответ на информацию в СМИ, согласно которой он может быть причастен к заказному покушению на убийство Филиппа Киркорова.
«Открыв с утра газеты, я понял, что весна наконец наступила. Люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии! Весеннее обострение в полной силе!» — заявил юморист.
Максим Галкин отметил, что уважает журналистов и, конечно, понимает, почему все отписали эту новость. Он только попросил не беспокоить в связи с этим Филиппа Киркорова.
Ранее, в СМИ попала информация, что подозреваемый в попытке совершения теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, рассказал правоохранителям весьма странную версию случившегося. По его словам, это было покушение на убийство певца, заказанное Максимом Галкиным из ревности к Алле Пугачёвой. За смерть артиста он предлагал заплатить два миллиона рублей.
Напомним, в марте Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019.
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