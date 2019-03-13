Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

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13.03.2019 14:45
Фото с сайта pixabay.com
Ремонтные работы закончатся к концу марта; объехать перекрытый участок можно будет по Большевистской улице.
Дорогу у недостроенного МФК «Снежная миля», которое находится по адресу улица Большевистская, 14 в Октябрьском районе города Новосибирска, перекроют из-за ремонта теплотрассы. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ремонт теплотрассы проводит филиал «Тепловые сети» в рамках запланированных работ, которые обещают закончить к 22 марта.
Объехать перекрытый участок можно будет по улице Большевистской. Мэрия призывает водителей следовать знакам, информационным щитам и придерживаться правил дорожного движения.
Напомним, 25 февраля 2019 года в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы было ограничено движение на одной из главных магистралей города.
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