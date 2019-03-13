Синоптики рассказали, когда потепление в Новосибирске сменится резким похолоданием

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Синоптики рассказали, когда потепление в Новосибирске сменится резким похолоданиемРубрика: общество
13.03.2019 13:02
Фото с сайта pixabay.com
До конца недели температура воздуха в Новосибирске будет повышаться, но на выходных снова станет холодно.
По данным Западно-Сибирского УГМС, к пятнице, 15 марта, столбик термометра поднимется до +7 градусов, но тепло долго не продлится. Как сообщают синоптики, уже в ночь на 16 марта температура опустится до нуля градусов, а днём похолодает до -2 градусов. В воскресенье, 17 марта, станет ещё холоднее, столбик термометра опустится до -4 градусов. Все выходные ожидается небольшой снег.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник, 18 марта, температура воздуха резко опустится до -10 градусов, но днём будет солнечно и без осадков.
В связи с резким изменением погоды ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает о гололёде и призывает жителей быть осторожнее на дорогах.
Напомним, 12 марта синоптики предупредили о резком потеплении в Новосибирске.
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