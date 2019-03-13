Кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию

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Кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полициюРубрика: проиcшествия
13.03.2019 13:18
фото с сайта pixabay.com
В Новокузнецке 27-летний мужчина зарезал свою мать, которая пришла его навестить; причину убийства молодой человек объяснить не смог.
Следователи завели уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве собственной матери. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.
По информации следователей, житель Новокузнецка находился в своей квартире, когда к нему пришла его 56-летняя мать. Женщина привезла сыну продукты, но он неожиданно набросился на неё с кулаками. Пенсионерка попыталась выбежать из квартиры, но сын схватил её и нанёс несколько ударов ножом, от которых женщина умерла на месте.
Совершив убийство, сын принял душ, переоделся и отправился в отделение полиции, чтобы сообщить о случившемся и дать признательные показания.
После обнаружения мёртвого тела мужчину задержали и заключили под стражу. Во время допроса он не смог объяснить следователям, почему убил мать. Известно, что ранее он употреблял наркотики. В отношении задержанного проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Напомним, новосибирец отправится под суд за то, что на протяжении года избивал своих детей.
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