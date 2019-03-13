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Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

Рубрика: общество

13.03.2019 13:58

фото с сайта pixabay.com

Стоимость продуктового набора в Новосибирской области составляет более 4 тысяч рублей.

По итогам февраля в Новосибирской области подорожала минимальная продуктовая корзина: с начала года её стоимость выросла на 3,7 %, а по сравнению с прошлым месяцем – на 2 %. В настоящее время минимальный набор продуктов обойдётся в 4279 рублей и 7 копеек.

Как сообщает Новосибирскстат, в структуре набора преобладают хлеб, крупы и макароны, а также молоко и молочные продукты. На мясо приходится 17,3 %, на овощи – 15,4 %, на рыбу – 5,1 %, на сахар и кондитерские изделия – 2,4 %, на яйца – 2,2 %.

По сравнению с февралём прошлого года, в структуре набора увеличилась доля хлеба, круп, макарон, сахара, мяса и яиц, а доля овощей, наоборот, снизилась.

Напомним, что в Новосибирской области в марте выросли цены на растительную продукцию – огурцы, белокочанную капусту и помидоры.

Теги: статистика продукты

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Предложить новость

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123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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