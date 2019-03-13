Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

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Стоимость продуктового набора в Новосибирской области составляет более 4 тысяч рублей.

По итогам февраля в Новосибирской области подорожала минимальная продуктовая корзина: с начала года её стоимость выросла на 3,7 %, а по сравнению с прошлым месяцем – на 2 %. В настоящее время минимальный набор продуктов обойдётся в 4279 рублей и 7 копеек.

Как сообщает Новосибирскстат, в структуре набора преобладают хлеб, крупы и макароны, а также молоко и молочные продукты. На мясо приходится 17,3 %, на овощи – 15,4 %, на рыбу – 5,1 %, на сахар и кондитерские изделия – 2,4 %, на яйца – 2,2 %.

По сравнению с февралём прошлого года, в структуре набора увеличилась доля хлеба, круп, макарон, сахара, мяса и яиц, а доля овощей, наоборот, снизилась.

Напомним, что в Новосибирской области в марте выросли цены на растительную продукцию – огурцы, белокочанную капусту и помидоры.