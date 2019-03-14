Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

фото с сайта pixabay.com

Российской киноотрасли ежегодно наносят ущерб до 70 миллиардов рублей из-за процветания пиратства в Рунете.

Министерство культуры РФ подготовило ряд изменений в законодательство для борьбы с сайтами, где можно скачивать или просматривать без каких-либо официальных разрешений и лицензий фильмы и сериалы. Как рассказал на пресс-конференции ТАСС глава министерства Владимир Мединский, в том числе планируется обязать поисковые системы удалять ссылки на сайты с подобным контентом.

«Наличие огромного количества нелегального контента наносит отрасли огромные прямые убытки. <...> По разным оценкам, совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности – от 40 до 70 млрд рублей в год», – рассказал Владимир Мединский.

Также он представил презентацию с предложениями Минкульта об улучшении законодательства в сфере кино. Согласно представленным в ней данным, ежегодно граждане ищут нелегальный контент в интернете 10 млрд раз. В Министерстве считают, что нужно обязать владельцев сайтов размещать специальный перечень информации (имя, адрес, местонахождение и так далее).

В числе других предложений – сократить сроки принятия судебных решения по нарушениям в данной сфере, а также разрешить правообладателям требовать от провайдеров удаления пиратских материалов.

Напомним, в марте большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра».