Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

кадры с ютуб-канала ГТРК, с сайта Минздрава НСО, Гражданского патруля

В Новосибирской области медучреждение, обслуживающее почти четыре тысячи людей, перевезли из одного закрытого по решению суда здания в другое.

Начальник управления организации медпомощи регионального минздрава Ольга Покровская проверила новое помещение для Барлакской врачебной амбулатории, к которой прикреплены три тысячи взрослых жителей и 700 детей. Новое здание находится на улице Октябрьская, 4/1.

Старое же помещение амбулатории пришлось закрыть. Всё началось с того, что местные жители пожаловались общественникам на невыносимые условия — больница больше походила на заброшенный, старый дом. Как сообщил "Гражданский патруль", по результатам экспертизы признали, что работоспособность конструкции здания ограничена, канализация не работает (она просто сгнила), нет вентиляции, воды, окна разбиты. И это лишь часть всех нарушений.

В конце концов суд установил, что нахождение амбулатории в этом здании угрожает население распространению инфекций.

«В результате проверки сотрудниками регионального Роспотребнадзора врачебную амбулаторию пришлось закрыть, несмотря на то, что нарушения, выявленные контролирующим органам, не несли угрозы здоровью пациентам и не влияли на качество оказания медицинской помощи», — сообщили при этом в пресс-службе Минздрава.

Также в министерстве заявили, что, ближайшее медучреждение находится в десяти километрах, и им пришлось за неделю найти подходящее помещение. Им оказалось здание на улице Октябрьская, 4/1. Главврач уже организовала проведение там косметического ремонта, всё оборудование и мебель тоже уже перенесли.

«Врач уже со вчерашнего дня принимает пациентов, а со следующей недели также начнётся забор материалов для исследований», — сообщила Ольга Покровская.

Вот только местные жители припомнили, что новое здание амбулатории стояло без дела несколько лет. Там раньше располагалась начальная школа, пока её не закрыли. В репортаже ГТРК можно увидеть кадры с новым зданием для амбулатории.

То же здание показывают в материале этого же СМИ годичной давности — тогда жители посёлка жаловалось на то, что стены местной школы покрылись плесенью, и требовали ради здоровья детей закрыть её. В том репортаже 2018 года был показан старый корпус школы, где учились начальные классы — это и есть нынешняя амбулатория.

«Соседнее здание начальной школы суд уже закрыл — оно в плачевном состоянии», — заявила журналист в сюжете.

По словам Ольги Покровской, в 2020 году в посёлке построят новую медицинскую организацию для оказания необходимой помощи.

Сиб.фм продолжает следить за развитием ситуации: направлен запрос в региональный Минздрав и ТФОМС с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, в марте после проверки здания амбулатории в Мошковском районе общественники попросили губернатора Андрея Травникова рассмотреть вопрос об отставке главы района.