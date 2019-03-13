На Алтае серийный педофил насиловал малолетних девочек из бедных семей

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На Алтае серийный педофил насиловал малолетних девочек из бедных семейРубрика: проиcшествия
13.03.2019 18:20
фото с сайта pixabay.com
Обещая материальную помощь, 51-летний мужчина втирался в доверие к малообеспеченным семьям и совершал сексуальное насилие над детьми.
В Барнауле следователи закончили расследовать уголовное дело мужчины, обвиняемого в нескольких эпизодах сексуального насилия в отношении малолетних детей.
По информации следователей, в конце 2016 года 51-летний житель Барнаула изготовил и расклеил по городу объявления, в которых указал свои контактные данные и обещал оказать материальную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети.
Понадеявшись на порядочность автора объявлений, некоторые граждане обратились к нему за помощью.
После того как мужчине удавалось втереться в доверие к родителям, он совершал насилие над их детьми. Жертвами злоумышленника становились девочки в возрасте от четырёх до одиннадцати лет, одна из которых имела инвалидность.
Так, в период с 2017 по 2018 год оперативники установили причастность обвиняемого к пяти эпизодам сексуального насилия.
В скором времени дело барнаульского педофила рассмотрят в суде, обвинительное заключение утверждено прокурором. Мужчине грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в марте закончилось расследование дела иркутского педофила, который растлевал девочек в соцсетях.
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