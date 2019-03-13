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На Алтае серийный педофил насиловал малолетних девочек из бедных семей

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 18:20

фото с сайта pixabay.com

Обещая материальную помощь, 51-летний мужчина втирался в доверие к малообеспеченным семьям и совершал сексуальное насилие над детьми.

В Барнауле следователи закончили расследовать уголовное дело мужчины, обвиняемого в нескольких эпизодах сексуального насилия в отношении малолетних детей. 

По информации следователей, в конце 2016 года 51-летний житель Барнаула изготовил и расклеил по городу объявления, в которых указал свои контактные данные и обещал оказать материальную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети. 

Понадеявшись на порядочность автора объявлений, некоторые граждане обратились к нему за помощью.

После того как мужчине удавалось втереться в доверие к родителям, он совершал насилие над их детьми. Жертвами злоумышленника становились девочки в возрасте от четырёх до одиннадцати лет, одна из которых имела инвалидность.

Так, в период с 2017 по 2018 год оперативники установили причастность обвиняемого к пяти эпизодам сексуального насилия.

В скором времени дело барнаульского педофила рассмотрят в суде, обвинительное заключение утверждено прокурором. Мужчине грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте закончилось расследование дела иркутского педофила, который растлевал девочек в соцсетях

 

Теги: педофил криминал Барнаул

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сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

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