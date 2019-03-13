На трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль ВАЗ-2114 брошен перевёрнутым на трассе Новосибирск – Кемерово.

На 31-м километре трассы Р-255 после аварии бросили автомобиль. Фотографии перевёрнутого авто появились в социальной сети «ВКонтакте».

Отечественная легковушка лежит крышей на отбойнике трассы в Мошковском районе. По словам очевидца, на автомобиле нет регистрационного номера и все двери распахнуты. Возможно, машина была угнана.

Пользователи социальных сетей «ВКонтакте» пишут, что, возможно, водитель был нетрезв и в скором времени вернётся за брошенной машиной.

Напомним, в марте 2019 года водитель Яндекс.Такси устроил ДТП и врезался в снежную кучу.