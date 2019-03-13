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«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

Рубрика: общество

13.03.2019 09:14

фото с сайта unsplash.com

Производители скрывают информацию об использовании растительных жиров в молочной продукции; общественники просят Роспотребнадзор вмешаться в ситуацию.

В Новосибирске проверили молочную продукцию на соответствие стандартам качества. Ревизию совместно провели члены Общественного совета партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» и эксперты НП «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания». Подобные акции одновременно прошли в 53 регионах России.

Всего было проверено около трёх тысяч торговых точек, при этом нарушения были выявлены в 247 магазинах и супермаркетах страны. Для проведения независимой лабораторной экспертизы были отобраны три вида товаров: молоко, сыр и сливочное масло. 

Исследования показали, что отобранные образцы сыра и масла соответствуют всем требованиям. А вот молоко не является натуральным и содержит растительные жиры. Общественники напомнили, что с 2019 года подобная продукция вообще не должна содержать в названии слово «молоко» и его производные.

Результаты экспертиз активисты планируют направить в торговые сети, производителям, а также в Роспотребнадзор. 

«Мы продолжим мониторинг, поскольку продолжаем фиксировать многочисленные нарушения, а молочная продукция входит в рацион значительной части населения нашей страны. Наша общая задача – предотвратить введение в заблуждение покупателей», – рассказала координатор проекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

Напомним, в начале марта в России запретили продавать смертельно опасное лекарство от кашля.

Теги: качество молоко

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