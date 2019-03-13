Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

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Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймовРубрика: общество
13.03.2019 15:19
фото из архива sib.fm
Решения, принятые на заседании комитета Заксобрания, призваны усложнить жизнь микрофинансовым организациям.
На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противостоянию коррупции депутаты обсудили проблемы работы микрофинансовых организаций. Как выяснили народные избранники и общественники после рейдов по павильонам МФО, многие из организаций работают с нарушениями – незаконно занимают торговые площади и не имеют лицензии на ведение финансовой деятельности.
Как отметил председатель комиссии Законодательного собрания Новосибирской области Александр Шпикельман, депутаты планируют взять под контроль деятельность таких организаций, однако закрыть их не в силах, так как это полномочия федерального уровня.
Депутаты предлагают разработать механизм, благодаря которому можно будет при первом нарушении штрафовать офисы микрозаймов, а затем – разрывать договор аренды. Свою деятельность депутаты будут вести в сотрудничестве с районными администрациями и мэрией Новосибирска.
Напомним, по данным Центробанка, четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области.
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