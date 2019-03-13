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Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

Рубрика: общество

13.03.2019 15:19

фото из архива sib.fm

Решения, принятые на заседании комитета Заксобрания, призваны усложнить жизнь микрофинансовым организациям.

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противостоянию коррупции депутаты обсудили проблемы работы микрофинансовых организаций. Как выяснили народные избранники и общественники после рейдов по павильонам МФО, многие из организаций работают с нарушениями – незаконно занимают торговые площади и не имеют лицензии на ведение финансовой деятельности.

Как отметил председатель комиссии Законодательного собрания Новосибирской области Александр Шпикельман, депутаты планируют взять под контроль деятельность таких организаций, однако закрыть их не в силах, так как это полномочия федерального уровня.

Депутаты предлагают разработать механизм, благодаря которому можно будет при первом нарушении штрафовать офисы микрозаймов, а затем – разрывать договор аренды. Свою деятельность депутаты будут вести в сотрудничестве с районными администрациями и мэрией Новосибирска.     

Напомним, по данным Центробанка, четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области.

Теги: финансы Новосибирское заксобрание

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Предложить новость

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сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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