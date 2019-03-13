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Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

Рубрика: общество

13.03.2019 18:32

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ ДЕНИСЮКА ВО "ВКОНТАКТЕ"

Ко Дню Победы новосибирские коммунисты откроют трёхметровый памятник советскому вождю, который обойдётся им в миллион рублей.

Сегодня, 13 марта, новосибирский худсовет согласовал проект установки памятника Иосифу Сталину. Профильные департаменты мэрии решили, что данный проект не будет противоречить правилам благоустройства, не будет мешать движению транспорта и так далее.

"Одиннадцать — за, против — трое, один воздержался. Решение принято", — передало "Интерфакс" комментарий председателя худсовета Александра Ложкина.

 

Как и планировалось, памятник установят на территории обкома КПРФ на улице Большевитская. Вокруг самого бюста будет построена кирпичная стена с колоннами, также там возведут подиум из гранитной плитки. Общая высота объекта составит три метра.

Обойдётся же Иосиф Сталин областной партии в примерно миллион рублей. Памятник планируют открыть к 9 мая этого года.

Напомним, в ноябре 2018 года по итогам общественного обсуждения 155 человек выступили за установку памятника Иосифу Сталину; но загвоздка была в том, что 97 обращений имели совершенно одинаковый текст.

Теги: памятники КПРФ

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

сегодня 21:22 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

сегодня 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

сегодня 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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