Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ ДЕНИСЮКА ВО "ВКОНТАКТЕ"

Ко Дню Победы новосибирские коммунисты откроют трёхметровый памятник советскому вождю, который обойдётся им в миллион рублей.

Сегодня, 13 марта, новосибирский худсовет согласовал проект установки памятника Иосифу Сталину. Профильные департаменты мэрии решили, что данный проект не будет противоречить правилам благоустройства, не будет мешать движению транспорта и так далее.

"Одиннадцать — за, против — трое, один воздержался. Решение принято", — передало "Интерфакс" комментарий председателя худсовета Александра Ложкина.

Как и планировалось, памятник установят на территории обкома КПРФ на улице Большевитская. Вокруг самого бюста будет построена кирпичная стена с колоннами, также там возведут подиум из гранитной плитки. Общая высота объекта составит три метра.

Обойдётся же Иосиф Сталин областной партии в примерно миллион рублей. Памятник планируют открыть к 9 мая этого года.

Напомним, в ноябре 2018 года по итогам общественного обсуждения 155 человек выступили за установку памятника Иосифу Сталину; но загвоздка была в том, что 97 обращений имели совершенно одинаковый текст.