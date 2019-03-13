Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

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Новосибирский худсовет согласовал установку памятника СталинуРубрика: общество
13.03.2019 18:32
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ ДЕНИСЮКА ВО "ВКОНТАКТЕ"
Ко Дню Победы новосибирские коммунисты откроют трёхметровый памятник советскому вождю, который обойдётся им в миллион рублей.
Сегодня, 13 марта, новосибирский худсовет согласовал проект установки памятника Иосифу Сталину. Профильные департаменты мэрии решили, что данный проект не будет противоречить правилам благоустройства, не будет мешать движению транспорта и так далее.
"Одиннадцать — за, против — трое, один воздержался. Решение принято", — передало "Интерфакс" комментарий председателя худсовета Александра Ложкина.
Как и планировалось, памятник установят на территории обкома КПРФ на улице Большевитская. Вокруг самого бюста будет построена кирпичная стена с колоннами, также там возведут подиум из гранитной плитки. Общая высота объекта составит три метра.
Обойдётся же Иосиф Сталин областной партии в примерно миллион рублей. Памятник планируют открыть к 9 мая этого года.
Напомним, в ноябре 2018 года по итогам общественного обсуждения 155 человек выступили за установку памятника Иосифу Сталину; но загвоздка была в том, что 97 обращений имели совершенно одинаковый текст.
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