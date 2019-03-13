Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

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Новосибирцам расскажут о продавцах будущегоРубрика: афиша
13.03.2019 16:14
фото организаторов форума «Территория продаж»
Проблемы эффективных онлайн-продаж и поиска клиентов обсудят на цифровом форуме «Территория продаж» в Новосибирске.
Цифровой форум «Территория продаж» пройдёт 28 марта в кинотеатре «Победа» – именно там соберутся успешные бизнесмены города и такие титаны продаж, как компании Яндекс, «ВКонтакте», «1С», «Битрикс».
«Как не убить бизнес в 2019 году и как начать эффективно продавать в режиме онлайн – эти вопросы обсудят на форуме. На нём не учатся, а приобретают навыки. Это место для обмена опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнёров», – отмечают организаторы мероприятия.
Участникам форума расскажут о том, как за 10 дней запустить онлайн-продажи с нуля, что может убить бизнес в 2019 году, как построить эффективную воронку продаж в CRM, а также познакомят со стратегиями продавца будущего и историями успеха известных новосибирских компаний.
Для участия в форуме приглашают продавцов, руководителей и маркетологов, а также тех, чья деятельность связана с продажами и от чьей деятельности зависит успех компании. Регистрация на «Территорию продаж» уже началась и доступна по этой ссылке.
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