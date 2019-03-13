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Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

Рубрика: афиша

13.03.2019 16:14

фото организаторов форума «Территория продаж»

Проблемы эффективных онлайн-продаж и поиска клиентов обсудят на цифровом форуме «Территория продаж» в Новосибирске.

Цифровой форум «Территория продаж» пройдёт 28 марта в кинотеатре «Победа» – именно там соберутся успешные бизнесмены города и такие титаны продаж, как компании Яндекс, «ВКонтакте», «1С», «Битрикс».

«Как не убить бизнес в 2019 году и как начать эффективно продавать в режиме онлайн – эти вопросы обсудят на форуме. На нём не учатся, а приобретают навыки. Это место для обмена опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнёров», – отмечают организаторы мероприятия.

Участникам форума расскажут о том, как за 10 дней запустить онлайн-продажи с нуля, что может убить бизнес в 2019 году, как построить эффективную воронку продаж в CRM, а также познакомят со стратегиями продавца будущего и историями успеха известных новосибирских компаний.

Для участия в форуме приглашают продавцов, руководителей и маркетологов, а также тех, чья деятельность связана с продажами и от чьей деятельности зависит успех компании. Регистрация на «Территорию продаж» уже началась и доступна по этой ссылке.

 

Теги: форум бизнес продажа

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Предложить новость

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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