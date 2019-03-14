Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

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В рамках борьбы с высокой смертностью от онкологических заболеваний будут реализовывать частно-государственное партнёрство.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что частные медорганизации будут оказывать помощь россиянам, страдающим от онкологических заболеваний. Платные услуги будут покрывать за счёт обязательного медицинского страхования.

Данное частно-государственное партнёрство запустят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Также Татьяна Голикова отметила, что в 2019 году правительство утвердило правила финансирования высокотехнологичной медпомощи, которая не включена в ОМС и которую предоставляют частные организации.

Напомним, в марте Минздрав предложил ввести полный запрет на продажу сигарет в России.