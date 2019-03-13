Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

фото с сайта новосибирской епархии

Приход во имя архистратига Михаила требует признания права собственности.

Православный приход в Советском районе Новосибирска обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать право собственности на здание на улице Приморской. Сумма исковых требований составляет 348 тысяч рублей. Как следует из карточки дела на сайте суда, заявление было подано 28 февраля, предварительное судебное заседание назначено на 2 апреля.

Церковь во имя архистратига Михаила хорошо известна в Новосибирске. Она располагается на пересечении улиц Молодости и Приморской и встречает въезжающих в левобережную часть Новосибирска через ГЭС. Сам приход появился в 1914 году со строительством деревянной церкви. Белоснежное каменное здание было освящено в 2003 году. Сейчас при церкви располагается Иоанно-Предтеченский монастырь.

Напомним, в 2017 году омский священник лишился возможности посещать церковь из-за желания стать депутатом.