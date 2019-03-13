4 балла
+1
65.77 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

Рубрика: общество

13.03.2019 08:40

фото с сайта новосибирской епархии

Приход во имя архистратига Михаила требует признания права собственности.

Православный приход в Советском районе Новосибирска обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать право собственности на здание на улице Приморской. Сумма исковых требований составляет 348 тысяч рублей. Как следует из карточки дела на сайте суда, заявление было подано 28 февраля, предварительное судебное заседание назначено на 2 апреля. 

Церковь во имя архистратига Михаила хорошо известна в Новосибирске. Она располагается на пересечении улиц Молодости и Приморской и встречает въезжающих в левобережную часть Новосибирска через ГЭС. Сам приход появился в 1914 году со строительством деревянной церкви. Белоснежное каменное здание было освящено в 2003 году. Сейчас при церкви располагается Иоанно-Предтеченский монастырь.

Напомним, в 2017 году омский священник лишился возможности посещать церковь из-за желания стать депутатом.

Теги: церковь арбитражный суд

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.01.2019

В Сибири не чувствуешь себя одиноким

Новый митрополит Новоси...

Читать далее

Новости по теме

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика 11.03.2019 Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей 04.03.2019 Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом 01.02.2019 Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей 18.01.2019

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

Image

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусо...