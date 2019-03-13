Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей СибириРубрика: общество
13.03.2019 11:44
фото с сайта krsk2019.com
Речь Дмитрия Медведева на закрытии Универсиады в Красноярске вызвала ожесточённые споры у сибиряков из-за одной фразы.
В Красноярске 12 марта завершилась Зимняя Универсиада-2019. Произнести речь, посвящённую закрытию масштабных международных соревнований, в Сибирь прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поблагодарил спортсменов за острую борьбу, отметив их благородство и стойкость, командный дух, самоотдачу и «абсолютную верность принципам честной игры».
«Одиннадцать незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями. Я хочу искренне поздравить всех победителей Зимней Универсиады-2019», – сказал Дмитрий Медведев.
Фраза премьер-министра разошлась по социальным сетям, вызвав многочисленные споры среди сибиряков. «Со школы надо знать, что Новосибирск – столица Сибири», «Какое отношение вообще Новосибирск имеет к Сибири?», «Шах и мат, новосибирцы», – написали они.
Напомним, в последний день Универсиады Россия увеличила разрыв в общемедальном зачёте, завоевав в общей сложности 112 наград, в том числе 41 золотую медаль.
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