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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

Рубрика: общество

13.03.2019 11:44

фото с сайта krsk2019.com

Речь Дмитрия Медведева на закрытии Универсиады в Красноярске вызвала ожесточённые споры у сибиряков из-за одной фразы.

В Красноярске 12 марта завершилась Зимняя Универсиада-2019. Произнести речь, посвящённую закрытию масштабных международных соревнований, в Сибирь прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поблагодарил спортсменов за острую борьбу, отметив их благородство и стойкость, командный дух, самоотдачу и «абсолютную верность принципам честной игры».

«Одиннадцать незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями. Я хочу искренне поздравить всех победителей Зимней Универсиады-2019», – сказал Дмитрий Медведев.

Фраза премьер-министра разошлась по социальным сетям, вызвав многочисленные споры среди сибиряков. «Со школы надо знать, что Новосибирск – столица Сибири», «Какое отношение вообще Новосибирск имеет к Сибири?», «Шах и мат, новосибирцы», – написали они.

Напомним, в последний день Универсиады Россия увеличила разрыв в общемедальном зачёте, завоевав в общей сложности 112 наград, в том числе 41 золотую медаль.

Теги: спорт Медведев Дмитрий Универсиада

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Лента новостей

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123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

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Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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