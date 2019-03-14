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Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие

Рубрика: общество

14.03.2019 07:43

фото предоставил ЦВО

Чтобы потепление не принесло бед жителям нескольких посёлков, военные сапёры будут подрывать лёд на реке в Алтайском крае.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Бийского района решил, чтобы сапёры подорвали лёд на реке Бия. Сделают это в рамках противопаводковых мероприятий. Для этого от Алейской мотострелковой бригады назначили подрывную группу, состоящую из восьми военных и двух авто повышенной проходимости.

Работы начнутся 19 марта. По прогнозам, к этому времени температура в регионе поднимется до +13 градусов – это создаст условия, угрожающие подтоплением. Конкретно, в зону риска ЧС попадает более 3,5 тысячи людей, а также объекты производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

«На территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, в феврале военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе.

Теги: ЦВО

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

вчера 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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