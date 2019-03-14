Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие

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Чтобы потепление не принесло бед жителям нескольких посёлков, военные сапёры будут подрывать лёд на реке в Алтайском крае.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Бийского района решил, чтобы сапёры подорвали лёд на реке Бия. Сделают это в рамках противопаводковых мероприятий. Для этого от Алейской мотострелковой бригады назначили подрывную группу, состоящую из восьми военных и двух авто повышенной проходимости.

Работы начнутся 19 марта. По прогнозам, к этому времени температура в регионе поднимется до +13 градусов – это создаст условия, угрожающие подтоплением. Конкретно, в зону риска ЧС попадает более 3,5 тысячи людей, а также объекты производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

«На территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, в феврале военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе.