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Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

Рубрика: общество

13.03.2019 16:55

фото с сайта pixabay.com

Эксперты протестировали эффективность пяти самых популярных «народных методов» борьбы с накипью. 

Специалисты Росконтроля проверили самые популярные средства для удаления отложений в чайнике. Проверку прошли сода, лимонная кислота, кока-кола, картофельные очистки и рассол из-под солений. 

Лучше всего себя показали лимонная кислота и газированный напиток. Пакетик лимонной кислоты, растворённый в воде, с лёгкостью справляется даже с въевшейся накипью. Кока-кола тоже хорошо справилась с загрязнением, так как в её состав входит лимонная кислота, однако после кипячения газировки в чайнике его потребуется промыть, используя моющее средство и жёсткую губку. 

Самыми неэффективными оказались сода и картофельные очистки. Рассол же неплохо справляется с поставленной задачей, однако после его применения остаётся специфичный запах, который уйдёт только после чистки с моющим средством и пары кипячений воды. 

Эксперты рекомендуют регулярно проводить чистку чайника от накипи, чтобы избежать поломки техники и проблем со здоровьем. 

Напомним, в марте 2019 года Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты.

 

Теги: здоровье Росконтроль Лайфхак

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сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

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