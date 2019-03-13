Лента новостейПредложить новость
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайникаРубрика: общество
13.03.2019 16:55
фото с сайта pixabay.com
Эксперты протестировали эффективность пяти самых популярных «народных методов» борьбы с накипью.
Специалисты Росконтроля проверили самые популярные средства для удаления отложений в чайнике. Проверку прошли сода, лимонная кислота, кока-кола, картофельные очистки и рассол из-под солений.
Лучше всего себя показали лимонная кислота и газированный напиток. Пакетик лимонной кислоты, растворённый в воде, с лёгкостью справляется даже с въевшейся накипью. Кока-кола тоже хорошо справилась с загрязнением, так как в её состав входит лимонная кислота, однако после кипячения газировки в чайнике его потребуется промыть, используя моющее средство и жёсткую губку.
Самыми неэффективными оказались сода и картофельные очистки. Рассол же неплохо справляется с поставленной задачей, однако после его применения остаётся специфичный запах, который уйдёт только после чистки с моющим средством и пары кипячений воды.
Эксперты рекомендуют регулярно проводить чистку чайника от накипи, чтобы избежать поломки техники и проблем со здоровьем.
Напомним, в марте 2019 года Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты.
Комментарии
Лента новостей
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Статьи по теме
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Новости по теме
Популярное