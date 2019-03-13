Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

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Эксперты протестировали эффективность пяти самых популярных «народных методов» борьбы с накипью.

Специалисты Росконтроля проверили самые популярные средства для удаления отложений в чайнике. Проверку прошли сода, лимонная кислота, кока-кола, картофельные очистки и рассол из-под солений.

Лучше всего себя показали лимонная кислота и газированный напиток. Пакетик лимонной кислоты, растворённый в воде, с лёгкостью справляется даже с въевшейся накипью. Кока-кола тоже хорошо справилась с загрязнением, так как в её состав входит лимонная кислота, однако после кипячения газировки в чайнике его потребуется промыть, используя моющее средство и жёсткую губку.

Самыми неэффективными оказались сода и картофельные очистки. Рассол же неплохо справляется с поставленной задачей, однако после его применения остаётся специфичный запах, который уйдёт только после чистки с моющим средством и пары кипячений воды.

Эксперты рекомендуют регулярно проводить чистку чайника от накипи, чтобы избежать поломки техники и проблем со здоровьем.

Напомним, в марте 2019 года Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты.