Лента новостейПредложить новость
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних УниверсиадРубрика: общество
13.03.2019 12:03
Фото из группы «Зимняя Универсиада-2019» в социальной сети «ВКонтакте»
В последний день Универсиады Россия завоевала золото, серебро и бронзу; по количеству наград высшей пробы установлен новый рекорд.
В Красноярске завершилась программа студенческих спортивных игр. По итогам соревнований сборная России завоевала 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые награды и стала абсолютным лидером на зимней Универсиаде-2019. Россияне неизменно возглавляют неофициальный командный зачёт на последних пяти зимних Универсиадах подряд. Но никогда раньше представители одной страны не завоёвывали суммарно более 100 наград разного достоинства. При этом по количеству медалей высшей пробы также установлен рекорд.
Второе место на студенческих спортивных играх заняла сборная Южной Кореи (шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали), а замкнула тройку лидеров Япония (пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали).
В последний день соревнований, 12 марта, награды завоёвывали представители только двух стран. Был разыгран последний комплект наград в лыжных гонках. Золотую медаль выиграл японец Наото Баба, серебро и бронза достались россиянам Кириллу Киливнюку и Илье Порошкину. Также прошёл финальный матч по хоккею, где в ожесточённой борьбе за первое место между Словакией и Россией Россия вырвала победу со счётом 2:1.
Напомним, в феврале новосибирская биатлонистка Евгения Павлова завоевала золото на чемпионате Европы.
Комментарии
Лента новостей
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Статьи по теме
Сжатые кулаки, открытое сердце
В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Новости по теме
Популярное