Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

Фото из группы «Зимняя Универсиада-2019» в социальной сети «ВКонтакте»

В последний день Универсиады Россия завоевала золото, серебро и бронзу; по количеству наград высшей пробы установлен новый рекорд.

В Красноярске завершилась программа студенческих спортивных игр. По итогам соревнований сборная России завоевала 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые награды и стала абсолютным лидером на зимней Универсиаде-2019. Россияне неизменно возглавляют неофициальный командный зачёт на последних пяти зимних Универсиадах подряд. Но никогда раньше представители одной страны не завоёвывали суммарно более 100 наград разного достоинства. При этом по количеству медалей высшей пробы также установлен рекорд.

Второе место на студенческих спортивных играх заняла сборная Южной Кореи (шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали), а замкнула тройку лидеров Япония (пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали).

В последний день соревнований, 12 марта, награды завоёвывали представители только двух стран. Был разыгран последний комплект наград в лыжных гонках. Золотую медаль выиграл японец Наото Баба, серебро и бронза достались россиянам Кириллу Киливнюку и Илье Порошкину. Также прошёл финальный матч по хоккею, где в ожесточённой борьбе за первое место между Словакией и Россией Россия вырвала победу со счётом 2:1.

Напомним, в феврале новосибирская биатлонистка Евгения Павлова завоевала золото на чемпионате Европы.