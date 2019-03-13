Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

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Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в КузбассеРубрика: проиcшествия
13.03.2019 12:01
фото с сайта pixabay.com
Во время обрушения горных пород на шахте «Карагайлинская» 12 марта в забое находились семь человек; одного из шахтёров спасти не удалось.
В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели горняка на шахте «Карагайлинская», об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.
Горные породы обрушились внутри шахты 12 марта в десятом часу вечера в городе Киселёвске Кемеровской области. Во время обвала на аварийном участке работали семеро шахтёров. Один из них попал под завал.
Шестерых рабочих вывели прибывшие на место происшествия горноспасатели. Ещё одного попавшего под завал мужчину попытались реанимировать, однако шахтёр скончался на месте ЧП. Сейчас тело 39-летнего мужчины подняли на поверхность, судмедэксперты устанавливают причину его смерти.
Следственный комитет начал расследование по данному факту. Оперативникам предстоит выяснить, связана ли гибель горняка с возможным несоблюдением на шахте правил безопасности при ведении горных работ.
Напомним, в феврале 2019 года трое шахтёров попали под завал на шахте в Кузбассе, один из них погиб.
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