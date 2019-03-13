4 балла
+1
65.77 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

Рубрика: общество, проиcшествия

13.03.2019 10:45

фотография с сайта wikipedia.org

Суд обвинил мужчину в вербовке новобранцев для запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское Государство»; также мужчина занимался финансированием преступной организации. 

В Новосибирск начался судебный процесс по уголовному делу против мужчины, которого обвиняют в финансировании террористической организации, а также в вербовке для неё новых членов. Об этом сообщает сегодня издание «Коммерсант». 

12 марта состоялось первое заседание по делу, главным фигурантом которого является мигрант из Республики Узбекистан, подозреваемый в пособничестве терроризму — Абдувахид Мирзабоев. 

Согласно материалам следствия, в 2016 году Абдувахид приехал в город Иркутск из Узбекистана. Спустя пару лет мужчина получил патент «подсобного рабочего» и перебрался в Новосибирск работать на стройке. Здесь он попал в поле зрения сотрудников ФСБ России. В ходе проверки выяснилось, что мужчина поддерживал связь с террористами Исламского Государства при помощи мессенджера Telegram. Выявленная силовиками электронная переписка стала одним из главных доказательств причастности Абдувахида к ИГ. 

Из материалов дела известно, что весной 2018 года в том же мессенджере Мирзабоев начал общение со своим земляком, воевавшим в составе армии террористов ИГ в сирийской провинции Идлиб. Земляк рассказал Мирзабоеву об ожесточённых боях с регулярной сирийской армией в том регионе и попросил перевести ему через Qiwi-кошелёк деньги для покупки оружия и боеприпасов. 

Мирзабоев перечислил 133 рубля и 84 копейки, пообещав в следующий раз выслать больше. Вскоре он стал получать новые электронные письма с просьбами присылать большие суммы. 

Также разнорабочий обвиняется и в вербовке новых бойцов ИГ. По словам силовиков, Мирзабоев агитировал своих земляков отправляться в Сирию и вступать в ряды террористов. Также он показывал своим соотечественникам видеозаписи казней «неверных», которыми с ним делились террористы.

«В России мусульмане ненастоящие, истинные единоверцы находятся в Сирии и защищают ислам», – рассказывал Мирзабоев, находясь в Новосибирске. 

Летом 2018 года рабочий и сам хотел отправиться в Сирию, однако был задержан силовиками. 

Судебный процесс в отношении пособника террористов проводит Дальневосточный окружной военный суд на выездном заседании в Новосибирске. Мирзабоев признал вину частично. 

Напомним, в марте в Дальневосточный окружной военный суд отправили пособницу террористов из Томска. 

 

Теги: терроризм криминал Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Учёные из новосибирского Академгородка увлеклись бёрдвотчингом

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Пьяный кузбассовец запретил вызывать скорую помощь для избитой ранее сожительницы сегодня 08:13 В Хакасии экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками стал сообщником наркоторговца сегодня 07:03 В Бурятии завершилось расследование, достойное экранизации вчера 18:47

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

Image

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусо...