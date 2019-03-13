Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

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Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через TelegramРубрика: общество, проиcшествия
13.03.2019 10:45
фотография с сайта wikipedia.org
Суд обвинил мужчину в вербовке новобранцев для запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское Государство»; также мужчина занимался финансированием преступной организации.
В Новосибирск начался судебный процесс по уголовному делу против мужчины, которого обвиняют в финансировании террористической организации, а также в вербовке для неё новых членов. Об этом сообщает сегодня издание «Коммерсант».
12 марта состоялось первое заседание по делу, главным фигурантом которого является мигрант из Республики Узбекистан, подозреваемый в пособничестве терроризму — Абдувахид Мирзабоев.
Согласно материалам следствия, в 2016 году Абдувахид приехал в город Иркутск из Узбекистана. Спустя пару лет мужчина получил патент «подсобного рабочего» и перебрался в Новосибирск работать на стройке. Здесь он попал в поле зрения сотрудников ФСБ России. В ходе проверки выяснилось, что мужчина поддерживал связь с террористами Исламского Государства при помощи мессенджера Telegram. Выявленная силовиками электронная переписка стала одним из главных доказательств причастности Абдувахида к ИГ.
Из материалов дела известно, что весной 2018 года в том же мессенджере Мирзабоев начал общение со своим земляком, воевавшим в составе армии террористов ИГ в сирийской провинции Идлиб. Земляк рассказал Мирзабоеву об ожесточённых боях с регулярной сирийской армией в том регионе и попросил перевести ему через Qiwi-кошелёк деньги для покупки оружия и боеприпасов.
Мирзабоев перечислил 133 рубля и 84 копейки, пообещав в следующий раз выслать больше. Вскоре он стал получать новые электронные письма с просьбами присылать большие суммы.
Также разнорабочий обвиняется и в вербовке новых бойцов ИГ. По словам силовиков, Мирзабоев агитировал своих земляков отправляться в Сирию и вступать в ряды террористов. Также он показывал своим соотечественникам видеозаписи казней «неверных», которыми с ним делились террористы.
«В России мусульмане ненастоящие, истинные единоверцы находятся в Сирии и защищают ислам», – рассказывал Мирзабоев, находясь в Новосибирске.
Летом 2018 года рабочий и сам хотел отправиться в Сирию, однако был задержан силовиками.
Судебный процесс в отношении пособника террористов проводит Дальневосточный окружной военный суд на выездном заседании в Новосибирске. Мирзабоев признал вину частично.
Напомним, в марте в Дальневосточный окружной военный суд отправили пособницу террористов из Томска.
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