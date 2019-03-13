Уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске

скриншот видео с сайта СКР по Иркутской области

Мужчина убил своего начальника за увольнение с работы; по его словам, руководитель не выплатил ему часть заработной платы.

В Иркутской области следователи завели дело в отношении жителя города Усть-Илимска, которого подозревают в преднамеренном убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По информации следователей, в октябре прошлого года 28-летний мужчина задумал убийство своего руководителя – после того, как тот уволил его с работы.

Злоумышленник заранее спланировал преступление – купил маску и перчатки, рассчитал, где будет находиться жертва, и в ночь с 27 на 28 октября 2018 года пробрался на территорию предприятия ООО «Трейд Экспорт», чтобы осуществить задуманное.

При встрече усть-илимец несколько раз ударил своего экс-начальника металлической трубой. Впоследствии 24-летний мужчина скончался на месте происшествия от тяжёлых травм головы. Совершив преступление, убийца скрылся из города.

«При осмотре места преступления за территорией предприятия были обнаружены маска и металлическая труба со следами крови. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия, на которой отчётливо видно, что в ночное время вышеуказанной даты на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает», – говорится на сайте ведомства.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в Новосибирске и заключён под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте этого, 2019 года кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию.