Уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске

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Уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.03.2019 15:52
скриншот видео с сайта СКР по Иркутской области
Мужчина убил своего начальника за увольнение с работы; по его словам, руководитель не выплатил ему часть заработной платы.
В Иркутской области следователи завели дело в отношении жителя города Усть-Илимска, которого подозревают в преднамеренном убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По информации следователей, в октябре прошлого года 28-летний мужчина задумал убийство своего руководителя – после того, как тот уволил его с работы.
Злоумышленник заранее спланировал преступление – купил маску и перчатки, рассчитал, где будет находиться жертва, и в ночь с 27 на 28 октября 2018 года пробрался на территорию предприятия ООО «Трейд Экспорт», чтобы осуществить задуманное.
При встрече усть-илимец несколько раз ударил своего экс-начальника металлической трубой. Впоследствии 24-летний мужчина скончался на месте происшествия от тяжёлых травм головы. Совершив преступление, убийца скрылся из города.
«При осмотре места преступления за территорией предприятия были обнаружены маска и металлическая труба со следами крови. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия, на которой отчётливо видно, что в ночное время вышеуказанной даты на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает», – говорится на сайте ведомства.
Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в Новосибирске и заключён под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в марте этого, 2019 года кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию.
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