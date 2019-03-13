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Уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 15:52

скриншот видео с сайта СКР по Иркутской области

Мужчина убил своего начальника за увольнение с работы; по его словам, руководитель не выплатил ему часть заработной платы.

В Иркутской области следователи завели дело в отношении жителя города Усть-Илимска, которого подозревают в преднамеренном убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 

По информации следователей, в октябре прошлого года 28-летний мужчина задумал убийство своего руководителя – после того, как тот уволил его с работы. 

Злоумышленник заранее спланировал преступление – купил маску и перчатки, рассчитал, где будет находиться жертва, и в ночь с 27 на 28 октября 2018 года пробрался на территорию предприятия ООО «Трейд Экспорт», чтобы осуществить задуманное. 

При встрече усть-илимец несколько раз ударил своего экс-начальника металлической трубой. Впоследствии 24-летний мужчина скончался на месте происшествия от тяжёлых травм головы. Совершив преступление, убийца скрылся из города. 

«При осмотре места преступления за территорией предприятия были обнаружены маска и металлическая труба со следами крови. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия, на которой отчётливо видно, что в ночное время вышеуказанной даты на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает», – говорится на сайте ведомства. 

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в Новосибирске и заключён под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте этого, 2019 года кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию. 

 

Теги: убийство криминал Иркутск Новосибирск

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

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сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

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