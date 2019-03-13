В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

фото со страницы константина терещенко в Facebook

В Новосибирской области дом, построенный для расселения ветхого жилья, отремонтировали при помощи клея.

Жилой дом, который построили в Барабинске для расселения бараков, не простоял и пяти лет. В 2018 году местные жители пожаловались на свои беды во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. К тому времени в доме разрушился фундамент, а на стенах и потолках появилась плесень.

После жалобы в доме № 17 на улице Льва Толстого начались ремонтные работы. Но, как сообщает сайт КПРФ, дом отремонтировали наспех и некачественно.

«Дом обмазали клеем и прилепили старый сайдинг с дырками от прежних гвоздей. После морозов всё это отваливается», – сообщают местные жители.

Депутат барабинского горсовета Контантин Терещенко опубликовал видео с прогулки по новому – ветхому – дому. Народный избранник уверен, что такое жильё проще снести, чем снова ремонтировать.

Напомним, в начале марта новосибирские общественники добились сноса ветхой и опасной пристройки к ДК имени Горького.