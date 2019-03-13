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В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

Рубрика: общество

13.03.2019 15:04

фото со страницы константина терещенко в Facebook

В Новосибирской области дом, построенный для расселения ветхого жилья, отремонтировали при помощи клея. 

Жилой дом, который построили в Барабинске для расселения бараков, не простоял и пяти лет. В 2018 году местные жители пожаловались на свои беды во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. К тому времени в доме разрушился фундамент, а на стенах и потолках появилась плесень. 

После жалобы в доме № 17 на улице Льва Толстого начались ремонтные работы. Но, как сообщает сайт КПРФ, дом отремонтировали наспех и некачественно. 

«Дом обмазали клеем и прилепили старый сайдинг с дырками от прежних гвоздей. После морозов всё это отваливается», – сообщают местные жители. 

Депутат барабинского горсовета Контантин Терещенко опубликовал видео с прогулки по новому – ветхому – дому. Народный избранник уверен, что такое жильё проще снести, чем снова ремонтировать. 

Напомним, в начале марта новосибирские общественники добились сноса ветхой и опасной пристройки к ДК имени Горького.

 

Теги: ремонт аварийное жилье жкх

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123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

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