В Бердске 92-летняя старушка спаслась из горящей квартиры

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В Бердске 92-летняя старушка спаслась из горящей квартирыРубрика: проиcшествия
13.03.2019 13:57
фото с сайта pixabay.com
Пожилая жительница Бердска надышалась угарным газом, но смогла сама выбраться на лестничную клетку.
Сегодня ночью в Бердске произошёл пожар на втором этаже многоквартирного дома на улице Ленина. Загорелась квартира 92-летней пенсионерки. Пожилая женщина, несмотря на преклонный возраст, смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры и ждала приезда пожарных в подъезде.
«92-летняя пострадавшая надышалась угарным газом и была госпитализирована», – сообщили в МЧС региона.
По предварительным данным, в квартире загорелся диван. Причину пожара сейчас выясняют эксперты.
Напомним, накануне специалисты назвали причину пожара в одном из старейших продуктовых магазинов Новосибирска.
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