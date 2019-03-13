В Бердске 92-летняя старушка спаслась из горящей квартиры

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Пожилая жительница Бердска надышалась угарным газом, но смогла сама выбраться на лестничную клетку.

Сегодня ночью в Бердске произошёл пожар на втором этаже многоквартирного дома на улице Ленина. Загорелась квартира 92-летней пенсионерки. Пожилая женщина, несмотря на преклонный возраст, смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры и ждала приезда пожарных в подъезде.

«92-летняя пострадавшая надышалась угарным газом и была госпитализирована», – сообщили в МЧС региона.

По предварительным данным, в квартире загорелся диван. Причину пожара сейчас выясняют эксперты.

Напомним, накануне специалисты назвали причину пожара в одном из старейших продуктовых магазинов Новосибирска.