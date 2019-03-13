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В Бердске 92-летняя старушка спаслась из горящей квартиры

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 13:57

фото с сайта pixabay.com

Пожилая жительница Бердска надышалась угарным газом, но смогла сама выбраться на лестничную клетку. 

Сегодня ночью в Бердске произошёл пожар на втором этаже многоквартирного дома на улице Ленина. Загорелась квартира 92-летней пенсионерки. Пожилая женщина, несмотря на преклонный возраст, смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры и ждала приезда пожарных в подъезде. 

«92-летняя пострадавшая надышалась угарным газом и была госпитализирована», – сообщили в МЧС региона. 

По предварительным данным, в квартире загорелся диван. Причину пожара сейчас выясняют эксперты. 

Напомним, накануне специалисты назвали причину пожара в одном из старейших продуктовых магазинов Новосибирска.

 

Теги: Бердск Новосибирская область ЧП

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

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