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В Иркутской области на просёлочной дороге обнаружили мёртвого грудничка

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 19:26

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Тело мёртвого младенца обнаружили в Тайшетском районе; следком начал расследование. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области начали расследование по факту обнаружения тела новорождённого мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По информации следователей, труп был обнаружен 12 марта фельдшером скорой медицинской помощи на обочине просёлочной дороги, которая находится неподалёку от посёлка Юрта. 

Фельдшер немедленно сообщил о находке в дежурную часть ОМВД России по Тайшетскому району. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело новорождённого мальчика и подтвердили факт смерти. 

По словам оперативников, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

После проведения ряда экспертиз, станет известна причина смерти ребёнка. 

Напомним, в марте 2019 года жительница Бурятии родила ребёнка в подъезде и бросила его под дверью чужой квартиры.

 

Теги: Иркутская область смерть происшествие

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сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Общество 1 Коммент.

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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