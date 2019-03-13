В Иркутской области на просёлочной дороге обнаружили мёртвого грудничка

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В Иркутской области на просёлочной дороге обнаружили мёртвого грудничкаРубрика: проиcшествия
13.03.2019 19:26
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Тело мёртвого младенца обнаружили в Тайшетском районе; следком начал расследование.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области начали расследование по факту обнаружения тела новорождённого мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации следователей, труп был обнаружен 12 марта фельдшером скорой медицинской помощи на обочине просёлочной дороги, которая находится неподалёку от посёлка Юрта.
Фельдшер немедленно сообщил о находке в дежурную часть ОМВД России по Тайшетскому району. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело новорождённого мальчика и подтвердили факт смерти.
По словам оперативников, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
После проведения ряда экспертиз, станет известна причина смерти ребёнка.
Напомним, в марте 2019 года жительница Бурятии родила ребёнка в подъезде и бросила его под дверью чужой квартиры.
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