В Иркутской области на просёлочной дороге обнаружили мёртвого грудничка

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Тело мёртвого младенца обнаружили в Тайшетском районе; следком начал расследование.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области начали расследование по факту обнаружения тела новорождённого мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следователей, труп был обнаружен 12 марта фельдшером скорой медицинской помощи на обочине просёлочной дороги, которая находится неподалёку от посёлка Юрта.

Фельдшер немедленно сообщил о находке в дежурную часть ОМВД России по Тайшетскому району. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело новорождённого мальчика и подтвердили факт смерти.

По словам оперативников, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

После проведения ряда экспертиз, станет известна причина смерти ребёнка.

Напомним, в марте 2019 года жительница Бурятии родила ребёнка в подъезде и бросила его под дверью чужой квартиры.