В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

Лента новостейПредложить новость
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больницаРубрика: общество
13.03.2019 13:14
Фото с сайта pixabay.com
Энергетики устраняют дефект на магистральном трубопроводе в Новосибирске.
В Кировском районе Новосибирска отключено отопление и горячее водоснабжение в 59 многоквартирных домах, шести детсадах и одной больнице. Энергетики обещают закончить работы к 20:00.
Жители Северо-Чемского жилмассива остались без тепла до вечера 13 марта. Под отключение попали жители улиц 20 Партсъезда, Обогатительной, Саввы Кожевникова, Оловозаводской, Аникина и Урманова.
Помимо жилых домов, тепла нет в кадетском корпусе имени А. И. Покрышкина и в школе № 49. Дом ребёнка № 1 также остаётся без горячей воды.
Напомним, в феврале 2019 года из-за крупного ремонта труб тепло отключали в более чем 200 зданиях Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Статьи по теме
Теплосети Новосибирска требуют вложений
СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
СГК не прощает долги
Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...
Новости по теме
Популярное