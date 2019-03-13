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В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

Рубрика: общество

13.03.2019 13:14

Фото с сайта pixabay.com

Энергетики устраняют дефект на магистральном трубопроводе в Новосибирске. 

В Кировском районе Новосибирска отключено отопление и горячее водоснабжение в 59 многоквартирных домах, шести детсадах и одной больнице. Энергетики обещают закончить работы к 20:00. 

Жители Северо-Чемского жилмассива остались без тепла до вечера 13 марта. Под отключение попали жители улиц 20 Партсъезда, Обогатительной, Саввы Кожевникова, Оловозаводской, Аникина и Урманова. 

Помимо жилых домов, тепла нет в кадетском корпусе имени А. И. Покрышкина и в школе № 49. Дом ребёнка № 1 также остаётся без горячей воды. 

Напомним, в феврале 2019 года из-за крупного ремонта труб тепло отключали в более чем 200 зданиях Новосибирска.

Теги: энергетика СГК тепло

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Предложить новость

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123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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