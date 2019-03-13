В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

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Энергетики устраняют дефект на магистральном трубопроводе в Новосибирске.

В Кировском районе Новосибирска отключено отопление и горячее водоснабжение в 59 многоквартирных домах, шести детсадах и одной больнице. Энергетики обещают закончить работы к 20:00.

Жители Северо-Чемского жилмассива остались без тепла до вечера 13 марта. Под отключение попали жители улиц 20 Партсъезда, Обогатительной, Саввы Кожевникова, Оловозаводской, Аникина и Урманова.

Помимо жилых домов, тепла нет в кадетском корпусе имени А. И. Покрышкина и в школе № 49. Дом ребёнка № 1 также остаётся без горячей воды.

Напомним, в феврале 2019 года из-за крупного ремонта труб тепло отключали в более чем 200 зданиях Новосибирска.